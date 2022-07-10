Німеччина блокує пакет допомоги Україні від ЄС на 9 млрд євро, - ЗМІ — Finance.ua
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Німеччина блокує пакет допомоги Україні від ЄС на 9 млрд євро, - ЗМІ

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В Німеччині блокують виділення Україні фінансової допомоги на 9 млрд євро. Хоча рішення про надання було ухвалено на саміті ЄС ще наприкінці червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Corriere della Sera.
За інформацією газети, виділення коштів не схвалює міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, який проти надання допомоги Україні шляхом загального європейського боргу, як це вже було під час пандемії.
Наразі німецький міністр лише схвалив перший транш у розмірі 1 млрд, кошти від якого мають бути виплачені Україні до кінця липня.
Тим часом в Україні заявляють про необхідність надання допомоги у 5 млрд доларів на місяць. Як пише видання, це пояснюється тим, що у вересні Україна ризикує не виплатити зовнішній борг у розмірі 900 мільйонів євро.
Як припускає видання, питання блокування фіндопомоги могло стати однією з причин звільнення президентом Володимиром Зеленським посла України в Німеччині Андрія Мельника.
Єврокомісія запропонувала пакет допомоги Україні у розмірі 9 млрд євро ще навесні, потім його схвалили лідери країн — членів ЄС.
Пакет передбачав позику Києву зі строком погашення через 25 років і фактично без відсотків, завдяки коштам, які сама Комісія збирала б шляхом випуску на ринку боргових зобов’язань під гарантії європейських держав.
Але Німеччина, як один із найбільших гарантів такої форми єврооблігацій, виступає проти.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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