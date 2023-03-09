Німецький виробник шин Continental продає свої активи у рф — Finance.ua
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Німецький виробник шин Continental продає свої активи у рф

Фондовий ринок
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Німецький виробник шин Continental продає свої активи у рф
Німецький виробник шин Continental продає свої активи у рф
Німецький виробник шин Continental знаходиться на просунутій стадії продажу своїх російських активів.
Про це заявив CEO компанії Ніколай Сетзер у звіті за 2022 рік.
"Минулого року ми відчували, що на кожному кроці стикаємося з новими проблемами. Глобальні ланцюги поставок зазнали значних труднощів — з відповідними високими транспортними витратами. Не кажучи вже про постійні проблеми з постачанням ключових компонентів, таких як напівпровідники.
Потім війна в Україні призвела до зростання цін на товари, сировину та енергію. Це (війна. — Ред.) також є причиною, чому ми працюємо над контрольованим виходом з російського ринку. Це включає в себе продаж наших бізнес-активів у рф, наприклад, нашого заводу в Калузі. Ми вже перебуваємо на просунутій стадії процесу продажу", — заявив керівник компанії.
Він додав, що регуляторні дозволи, необхідні для успішного завершення продажу, ще не отримані.
Раніше повідомлялось, що після російського вторгнення в Україну компанія закрила свою фабрику в Калузі, але незабаром була змушена тимчасово її відкрити.
«Наші співробітники та менеджери в росії зіткнуться із серйозними кримінальними наслідками, якщо ми утримаємося від обслуговування місцевого попиту», — заявляли в компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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