Німецький виробник шин Continental продає свої активи у рф — Finance.ua

Німецький виробник шин Continental продає свої активи у рф Сьогодні 03:07 — Фондовий ринок

Німецький виробник шин Continental продає свої активи у рф

Німецький виробник шин Continental знаходиться на просунутій стадії продажу своїх російських активів.

Про це заявив CEO компанії Ніколай Сетзер у звіті за 2022 рік.

"Минулого року ми відчували, що на кожному кроці стикаємося з новими проблемами. Глобальні ланцюги поставок зазнали значних труднощів — з відповідними високими транспортними витратами. Не кажучи вже про постійні проблеми з постачанням ключових компонентів, таких як напівпровідники.

Потім війна в Україні призвела до зростання цін на товари, сировину та енергію. Це (війна. — Ред.) також є причиною, чому ми працюємо над контрольованим виходом з російського ринку. Це включає в себе продаж наших бізнес-активів у рф, наприклад, нашого заводу в Калузі. Ми вже перебуваємо на просунутій стадії процесу продажу", — заявив керівник компанії.

Він додав, що регуляторні дозволи, необхідні для успішного завершення продажу, ще не отримані.

Раніше повідомлялось, що після російського вторгнення в Україну компанія закрила свою фабрику в Калузі, але незабаром була змушена тимчасово її відкрити.

«Наші співробітники та менеджери в росії зіткнуться із серйозними кримінальними наслідками, якщо ми утримаємося від обслуговування місцевого попиту», — заявляли в компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.