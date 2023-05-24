Німецький виробник шин Continental продав свій завод у росії — Finance.ua

Німецький виробник шин Continental продав свій завод у росії
Німецький виробник шин та автокомпонентів Continental продав свій завод в Калузі, оскільки компанія прагне залишити російський ринок.
Про це повідомляє MarketWatch
Компанія Continental заявила, що продала свій завод з виробництва автомобільних шин у місті Калуга, рф, російській інвестиційній компанії S8 Capital.
Німецький виробник автомобільних запчастин заявив, що продаж знаменує собою крок до відмови від бізнесу в рф в рамках контрольованого виходу з російського ринку.
Детальну інформацію щодо угоди з продажу заводу в Калузі Continental не наводить.
Компанія також заявила, що веде переговори про продаж своїх акцій у спільному підприємстві з виробництва тахографів з російською компанією Mettem Transport Group.
Нагадаємо, німецький автомобільний концерн Volkswagen Group завершив продаж своїх часток у ТОВ «Фольксваген Груп Рус» місцевому інвестору ТОВ «Арт-Фінанс» за підтримки російського дилера «Авілон».
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