Німецький виробник побутової хімії Henkel таки вирішив піти з рф — Finance.ua

Німецький виробник побутової хімії Henkel таки вирішив піти з рф

Вчора 20:26 — Фондовий ринок

Німецький виробник побутової хімії Henkel таки вирішив піти з рф

Німецький виробник побутової хімії та косметики Henkel вирішив припинити свою діяльність у росії — на тлі війни в Україні.

«Henkel засуджує війну росії проти України та насильство проти невинних мирних жителів. Нашим пріоритетом залишається зробити все можливе, щоб підтримати наших колег в Україні», — йдеться у заяві.

Компанія хоче піти «впорядковано» — 2500 співробітників Henkel в росії продовжуватимуть працювати та отримуватимуть зарплати увесь цей час.

«Очікуваний фінансовий вплив для Henkel в результаті запланованого виходу на даний момент неможливо кількісно оцінити», — кажуть в компанії.

Нагадаємо, два тижні тому у Henkel заявляли , що поки продовжать роботу в рф та вживатимуть подальших заходів у разі потреби.

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