Німецький виробник побутової хімії Henkel таки вирішив піти з рф — Finance.ua
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Німецький виробник побутової хімії Henkel таки вирішив піти з рф

Вчора 20:26Фондовий ринок
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Німецький виробник побутової хімії Henkel таки вирішив піти з рфНімецький виробник побутової хімії Henkel таки вирішив піти з рф
Німецький виробник побутової хімії та косметики Henkel вирішив припинити свою діяльність у росії — на тлі війни в Україні.
Про це йдеться у заяві компанії.
«Henkel засуджує війну росії проти України та насильство проти невинних мирних жителів. Нашим пріоритетом залишається зробити все можливе, щоб підтримати наших колег в Україні», — йдеться у заяві.
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Компанія хоче піти «впорядковано» — 2500 співробітників Henkel в росії продовжуватимуть працювати та отримуватимуть зарплати увесь цей час.
«Очікуваний фінансовий вплив для Henkel в результаті запланованого виходу на даний момент неможливо кількісно оцінити», — кажуть в компанії.
Нагадаємо, два тижні тому у Henkel заявляли, що поки продовжать роботу в рф та вживатимуть подальших заходів у разі потреби.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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