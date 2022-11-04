Німецький автовиробник BMW у третьому кварталі збільшив чистий прибуток на 35% — Finance.ua

Німецький автовиробник BMW у третьому кварталі збільшив чистий прибуток на 35% Вчора 02:00 — Фондовий ринок

Німецький автовиробник Bayerische Motoren Werke AG у третьому кварталі збільшив чистий прибуток та виручку завдяки успішній ціновій політиці, яка дозволила компенсувати невелике скорочення продажів автомобілів.

Як повідомляється в прес-релізі компанії, її чистий прибуток у липні-вересні склав 3,18 млрд євро, або 4,25 євро у розрахунку на акцію, порівняно з 2,58 млрд євро, або 3,89 євро на акцію, за аналогічний період торік.

Прибуток до податкових та процентних виплат (EBIT) підвищився до 3,68 млрд євро з 2,88 млрд євро. Рентабельність за цим показником в автомобільному сегменті зросла до 8,9% із 7,8%. Квартальний виторг підскочив на 35,2% і досяг 37,18 млрд євро. Світові продажі автомобілів BMW, MINI та Rolls-Royce в минулому кварталі скоротилися на 0,9% у річному вираженні і склали 587,744 тис. Реалізація мотоциклів збільшилася на 5,7% — до 51,778 тис.

Виробництво автомобілів у липні-вересні підскочило на 14,5%, склавши 613,047 тис. BMW підтвердив прогноз, згідно з яким рентабельність щодо EBIT автомобільного бізнесу планується в діапазоні 7-9%, а постачання автомобілів слабо знизяться цього року.

Також компанія очікує скорочення світового авторинку на 4% у 2022 році, у тому числі американського та європейського — на 6%, японського — на 7%. У Китаї очікується зростання продажів автомобілів на 2%, у Південній Кореї — на 1%. Котирування акцій автовиробника падають на 3% на початку торгів у четвер. З початку поточного року ринкова вартість BMW знизилася на 12%, до 52,82 млрд. євро. Німецький фондовий індекс DAX за цей період втратив 17,4%.

fixygen За матеріалами:

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