Німецькі міста не справляються з напливом українців — Finance.ua

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Німецькі міста не справляються з напливом українців

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Міста в Німеччині, які приймають українських біженців, не справляються із навантаженням на соціальні сфери. Також у багатьох регіонах закінчилося доступне житло.
Яка ситуація в німецьких містах і чому місцева влада просить більше коштів в уряду, повідомляє DW.

Житло є, але не вистачає персоналу для українців

У місті Котбус на сході Німеччини, приблизно за 90 хвилин їзди від Берліна, є місця для розміщення біженців, але не більше, повідомили офіційні особи.
Житло там не є великою проблемою, як в інших регіонах країни. Українські біженці у Котбусі мешкають у квартирах, а не в таборах, хоча не всі вони мебльовані.
Однак серйозною проблемою для Котбуса є інтеграція новоприбулих до міського життя, особливо з метою забезпечення належної освіти та медичного обслуговування. Адже клініки, наприклад, й до напливу біженців ледве впоралися із навантаженням.
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«Федерали відшкодовують нам початкові витрати на притулок, але не поточні витрати», — сказала Стефані Кайгусуз-Шурманн, голова місцевого департаменту освіти та інтеграції.
За її словами, місту не вистачає перекладачів та персоналу, щоб запропонувати додаткову допомогу.
Розподіл біженців у Німеччині грунтується на алгоритмі, що враховує чисельність населення штату та податкові надходження. Це означає, що густонаселена та порівняно багата західна земля Північний Рейн-Вестфалія приймає близько 21% біженців, тоді як східна земля Бранденбург, — лише 3%.
На початку вересня 12 із 16 земель Німеччини повідомили, що вони досягли межі можливостей приймати біженців.
Міграція змінює демографію німецьких міст. У 2014 році менше 4,5% населення Котбуса були іноземцями, зараз — понад 10%.
Зміни з 2015 року очевидні за кількістю арабських продуктових магазинів в історичному центрі міста, за групами молодих людей, які розмовляють арабською та іншими мовами Центральної Азії, за жінками у хустках.
За матеріалами:
РБК-Україна
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