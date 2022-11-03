Німецькі міста не справляються з напливом українців — Finance.ua

Німецькі міста не справляються з напливом українців Вчора 18:32

Міста в Німеччині, які приймають українських біженців, не справляються із навантаженням на соціальні сфери. Також у багатьох регіонах закінчилося доступне житло.

Яка ситуація в німецьких містах і чому місцева влада просить більше коштів в уряду, повідомляє DW.

Житло є, але не вистачає персоналу для українців

У місті Котбус на сході Німеччини, приблизно за 90 хвилин їзди від Берліна, є місця для розміщення біженців, але не більше, повідомили офіційні особи.

Житло там не є великою проблемою, як в інших регіонах країни. Українські біженці у Котбусі мешкають у квартирах, а не в таборах, хоча не всі вони мебльовані.

Однак серйозною проблемою для Котбуса є інтеграція новоприбулих до міського життя, особливо з метою забезпечення належної освіти та медичного обслуговування. Адже клініки, наприклад, й до напливу біженців ледве впоралися із навантаженням.

«Федерали відшкодовують нам початкові витрати на притулок, але не поточні витрати», — сказала Стефані Кайгусуз-Шурманн, голова місцевого департаменту освіти та інтеграції.

За її словами, місту не вистачає перекладачів та персоналу, щоб запропонувати додаткову допомогу.

Розподіл біженців у Німеччині грунтується на алгоритмі, що враховує чисельність населення штату та податкові надходження. Це означає, що густонаселена та порівняно багата західна земля Північний Рейн-Вестфалія приймає близько 21% біженців, тоді як східна земля Бранденбург, — лише 3%.

На початку вересня 12 із 16 земель Німеччини повідомили, що вони досягли межі можливостей приймати біженців.

Міграція змінює демографію німецьких міст. У 2014 році менше 4,5% населення Котбуса були іноземцями, зараз — понад 10%.

Зміни з 2015 року очевидні за кількістю арабських продуктових магазинів в історичному центрі міста, за групами молодих людей, які розмовляють арабською та іншими мовами Центральної Азії, за жінками у хустках.

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