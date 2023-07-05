Німецькі компанії сплатили до бюджету рф більше податків, ніж фірми інших країн ЄС — Bild
Німецькі компанії минулого року перерахували в російський бюджет більше грошей, ніж фірми з будь-якої іншої країни ЄС.
Про це повідомляє Bild.
До початку російського вторгнення в росії працювала 371 німецька компанія. Наразі їх стало менше, проте кількість досі залишається значною — зараз у рф свій бізнес продовжують 262 компанії з Німеччини.
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У 2022 році вони заплатили у вигляді податків до російського бюджету 402 мільйони доларів. Це рекордний показник серед усіх країн ЄС — більшу суму в якості податкових відрахувань віддали тільки компанії зі США.
Багато німецьких компаній після початку повномасштабної війни проти України пішли з росії - серед них Siemens, Daimler і Wella.
Водночас такі гіганти, як Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips та інші продовжують заробляти у рф і виплачують податки до бюджету країни-агресора. Частина німецьких компаній, що залишилися, скористалися відходом конкурентів і лише збільшили свій оборот.
Нагадаємо, до списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вже включило компанії Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Bonduelle та Auchan Holding.
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