Німецькі компанії сплатили до бюджету рф більше податків, ніж фірми інших країн ЄС — Bild Сьогодні 13:28 — Фондовий ринок

Німецькі компанії сплатили до бюджету рф більше податків, ніж фірми інших країн ЄС — Bild

Німецькі компанії минулого року перерахували в російський бюджет більше грошей, ніж фірми з будь-якої іншої країни ЄС.

Про це повідомляє Bild.

До початку російського вторгнення в росії працювала 371 німецька компанія. Наразі їх стало менше, проте кількість досі залишається значною — зараз у рф свій бізнес продовжують 262 компанії з Німеччини.

У 2022 році вони заплатили у вигляді податків до російського бюджету 402 мільйони доларів. Це рекордний показник серед усіх країн ЄС — більшу суму в якості податкових відрахувань віддали тільки компанії зі США.

Багато німецьких компаній після початку повномасштабної війни проти України пішли з росії - серед них Siemens, Daimler і Wella.

Водночас такі гіганти, як Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips та інші продовжують заробляти у рф і виплачують податки до бюджету країни-агресора. Частина німецьких компаній, що залишилися, скористалися відходом конкурентів і лише збільшили свій оборот.

Нагадаємо, до списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вже включило компанії Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Bonduelle та Auchan Holding.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.