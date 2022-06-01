Німецькі енергоконцерни Uniper і RWE заплатили за російський газ через "Газпромбанк — Finance.ua

Німецькі енергоконцерни Uniper і RWE заплатили за російський газ через "Газпромбанк

Вчора 16:45 — Фондовий ринок

Німецькі енергетичні концерни Uniper і RWE заплатили за російський газ за новою схемою, запропонованою Москвою.

Про це пише Reuters із посиланням на заяви компаній.

Російська схема платежів за газ перебачає, що покупець має переводити іноземну валюту на валютний рахунок, а потім «Газпромбанк», продавши валюту на Московській біржі, зараховує виручені рублі на рублевий рахунок.

Агентство додає, що ця схема показала «тріщини» в об’єднаній позиції Європи у відповідь на вторгнення рф в Україну, оскільки деякі країни відмовляються платити за новою схемою, а інші все ж знаходять способи виконати вимоги.

«Uniper і RWE, два великих німецьких імпортери російського газу, заявили, що створять рахунки в рф відповідно до чинного законодавства про санкції, щоб забезпечити продовження потоків газу», — додає видання.

«Як і інші німецькі та європейські компанії, Uniper змінила спосіб оплати поставок газу з росії. Uniper розраховується в євро відповідно до нового механізму оплати», — йдеться в електронному коментарі Uniper для Reuters.

«Перший із цих платежів був здійснений наприкінці травня. Тому Uniper діє відповідно до санкцій і може продовжувати забезпечувати своєчасне виконання контракту».

Речник RWE також підтвердив, що євро були перераховані на російський рахунок, створений для здійснення платежів.

Минулого місяця Uniper заявила, що перший платіж згідно з новими інструкціями буде здійснено в кінці травня.

Uniper також зазначила, що цей процес скоординований з урядом Німеччини та відповідає інструкціям ЄС.

У квітні Єврокомісія повідомила, що санкції ЄС не забороняють відкривати рахунок у «Газпромбанку», хоча й зазначила, що клієнти можуть просити російську сторону виконувати зобов’язання за контрактом так, як до схвалення останніх російських вимог про оплату через схему подвійних рахунків, у євро або доларах та у рублях для конвертування.

Речник Єврокомісії у травні прокоментував, що порушенням санкцій буде вважатися те, що виходить за рамки оплати у євро на рахунок у «Газпромі», але у ЄС продовжують скаржитися на брак ясності, чи вважається порушенням санкцій відкриття рахунку у рублях для конвертування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.