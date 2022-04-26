Німецька Uniper допускає можливість платити за газ рф, дотримуючись санкцій — Finance.ua
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Німецька Uniper допускає можливість платити за газ рф, дотримуючись санкцій

Вчора 12:30Фондовий ринок
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Компанія Uniper, основний імпортер російського газу в Німеччині, допустила можливість оплати поставок з рф без порушення європейських санкцій в умовах, коли Москва висунула вимогу щодо здійснення таких платежів у рублях.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.
«Російська вимога на оплату газу в рублях була головним головним болем для європейських клієнтів, головним чином через непрозорий характер вимоги та загрозу порушити існуючі санкції ЄС щодо Росії», — нагадує агентство.
«Згідно з ще не затвердженими результатами первинного аналізу, ми вважаємо можливою відповідну обробку майбутніх платежів», — кажуть в Uniper.
Uniper заявила, що для неї важливо діяти відповідно до закону про санкції і що вона тісно контактує з урядом Німеччини з цього питання, не надавши більше деталей.
У п’ятницю Європейська комісія заявила, що компанії ЄС можуть обійти вимогу Росії щодо платежів у рублях, не порушуючи санкції.
Так, покупці російського газу серед європейських компаній зможуть відкрити рахунки в російському банку, на них вносити іноземну валюту, конвертувати її в рублі і робити оплату.

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За матеріалами: Економічна Правда
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