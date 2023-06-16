Німецька Siemens планує інвестувати $2,2 млрд у розвиток свого бізнесу — Finance.ua

Німецька Siemens планує інвестувати $2,2 млрд у розвиток свого бізнесу
Німецька інженерно-технологічна група планує спрямувати $2,2 млрд на новий глобальний інвестиційний план із метою задовольнити попит, викликаний глобальними комплексами економічних стимулів.
Про це повідомляє Reuters.
У рамках інвестиційної програми компанія планує спрямувати 200 млн євро на новий завод для свого підрозділу промислової автоматизації в Сингапурі. Очікується, що Siemens також збільшить свої витрати на дослідження і розробки на 500 млн євро.
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Раніше компанія заявляла, що очікує збільшення загального ринку збуту її продукції, який варіюється від потягів до промислового програмного забезпечення, на 7% на рік у період із 2022 до 2027 року.
Siemens AG займається розробкою та виробництвом різноманітних продуктів, систем та послуг у різних галузях. Компанія Siemens була заснована 1847 року в місті Берлін. Компанія веде свою діяльність у таких основних секторах, як електроенергетика, автоматизація та контроль, медична техніка, транспорт, інформаційні технології.
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