Ніхто з міжнародних партнерів поки не готовий охороняти судна України з зерном — посол — Finance.ua
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Ніхто з міжнародних партнерів поки не готовий охороняти судна України з зерном — посол

Аграрний ринок
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Ніхто з міжнародних партнерів поки не готовий охороняти судна України з зерном — посол
Ніхто з міжнародних партнерів поки не готовий охороняти судна України з зерном — посол
Ніхто з міжнародних партнерів не готовий взяти на себе відповідальність за фізичну охорону суден, які йтимуть з України.
Про це сказав посол України в Туреччині Василь Боднар.
«Насправді ніхто сьогодні з міжнародних партнерів не готовий взяти на себе відповідальність за фізичну охорону суден чи вступати у збройні сутички з росією. Бойові дії веде тільки Україна. На жаль, у нас спроможностей для забезпечення кораблів військовим способом немає. Тому тут треба шукати шляху виходу насамперед у межах існуючого формату і ми сподіваємось, що турецька сторона проведе перемовини з країною-агресором і все-таки зможе переконати її повернутись до попередньо досягнутих домовленостей», — сказав дипломат.
Також посол нагадав, що мають бути розроблені і альтернативні, більш безпечні шляхи перевезень:
«Мають бути розроблені альтернативні шляхи, що не будуть піддаватися тиску чи прямій загрозі атаки з боку країни-агресора».
Водночас найбільш проблемним залишається питання страхування компаній, які можуть взяти участь в ініціативі без участі росії. Він зазначив, що Україна пропонує рішення у вигляді створеного фонду страхування. За його словами, вже є декілька компаній, які готові приєднатися до ініціативи.
За матеріалами:
hromadske.tv
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