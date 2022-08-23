Нідерланди виділять Україні новий пакет допомоги на понад 80 млн євро — Finance.ua

Нідерланди виділять Україні новий пакет допомоги на понад 80 млн євро Вчора 10:13 — Казна та Політика

Нідерланди виділять Україні новий пакет допомоги на понад 80 млн євро

Нідерланди заявили, що виділять Україні додатковий пакет допомоги на суму понад 80 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Нідерландів.

«Цей пакет допомоги надає 65 мільйонів євро у вигляді допомоги та інвестицій для України. Додаткових 10 мільйонів євро виділять на проєкти, спрямовані на знешкодження мін та інших боєприпасів», — сказано в повідомленні.

Крім того, Нідерланди зарезервували 1 млн євро для реконструкції низки міст. Зокрема, Херсона, Одеси та Миколаєва.

Ще 2,5 млн євро буде виділено Європейському банку реконструкції та розвитку для надання експертних знань у галузі макроекономічних реформ.

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Українська правда За матеріалами:

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