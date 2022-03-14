Нідерланди та Австралія почали новий судовий процес проти росії — Finance.ua

Нідерланди та Австралія почали новий судовий процес проти росії

Вчора 16:54

Нідерланди та Австралія почали новий судовий процес проти рф у Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO) через збиття літака рейсу МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на лист уряду Нідерладнів до Палати представників.

«Нідерланди та Австралія розпочали судовий процес із Радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) проти росії за її роль у збитті літака рейсу MH17», — йдеться у зверненні.

Уряд Нідерландів також вкотре наголосив, що завжди виступав за досягнення істини, справедливості та відповідальності за загибель 298 людей, які перебували на борту пасажирського літака рейсу МН17.

«Наступним кроком у цьому відношенні є відкриття провадження проти росії в ІКАО», — наголошується у документі.

Уряд підкреслює, що росія повинна взяти на себе відповідальність за збиття літака рейсу MH17, і Нідерланди залишаються відданими збереженню міжнародного правопорядку. Відповідно до резолюції РБ ООН 2166, Рада Безпеки ООН також буде проінформована про цей крок.

Варто зазанчити, що резолюція Ради Безпеки ООН 2166 стосовно збиття Boeing 777 була одноголосно ухвалена 21 липня 2014 року. Ініціатором ухвалення резолюції була Австралія. Текст резолюції, який влаштував усі країни-члени Ради Безпеки ООН, узгодили 20 липня 2014 року.

Резолюція Ради Безпеки ООН 2166 вимагає притягнути до відповідальності осіб, винних у зазначеній трагедії, та забезпечити всебічне співробітництво всіх держав у рамках зусиль зі встановлення відповідальних.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною