Нідерланди приєднались до США в обмеженнях експорту напівпровідникових технологій до Китаю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нідерланди приєднались до США в обмеженнях експорту напівпровідникових технологій до Китаю

Технології&Авто
7
Уряд Нідерландів заявив, що планує ввести нові обмеження на експорт напівпровідникових технологій для захисту національної безпеки, приєднавшись до зусиль США щодо стримування експорту чипів до Китаю.
Про це пише Reuters.
Заява ознаменувала перший конкретний крок Нідерландів, які контролюють основні технології виробництва мікросхем, до прийняття правил, навʼязаних Вашингтоном, щоб пригальмувати китайську промисловість із виробництва чипів і уповільнити її військові успіхи.
У жовтні США ввели масштабні експортні обмеження на постачання американських інструментів для виробництва мікросхем до Китаю. Але для того щоб обмеження були ефективними, їм потрібна згода інших ключових постачальників у Нідерландах та Японії, які виробляють ключові технології для виробництва мікросхем. Країни-союзники вели переговори з цього питання протягом кількох місяців.
Міністр торгівлі Нідерландів Ліє Шрайнемахер оголосила про це рішення в листі до парламенту, заявивши, що обмеження буде введено до літа.
У її листі не згадується ні Китай, ключовий торговий партнер Нідерландів, ні ASML Holding, найбільша в Європі технологічна фірма та великий постачальник для виробників напівпровідників. У ньому зазначено, що однією з технологій, про які йдеться, є літографічні системи DUV, другі за досконалістю машини, які ASML продає виробникам компʼютерних мікросхем.
«Оскільки Нідерланди вважають за необхідне з міркувань національної безпеки якнайшвидше поставити цю технологію під контроль, Кабінет міністрів запровадить національний контрольний список», — йдеться в листі.
У відповідь ASML заявила, що їй доведеться подавати заявки на отримання ліцензій на експорт найбільш просунутого сегмента серед своїх машин DUV, але це не вплине на фінансовий прогноз на 2023 рік. ASML домінує на ринку літографічних систем, що використовують потужні лазери для створення найдрібніших схем компʼютерних чипів.
Очікується, що Японія опублікує оновлену інформацію щодо своєї політики щодо експорту чипового обладнання вже цього тижня, повідомили джерела.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.