Нідерланди приєднались до США в обмеженнях експорту напівпровідникових технологій до Китаю — Finance.ua

Нідерланди приєднались до США в обмеженнях експорту напівпровідникових технологій до Китаю Сьогодні 04:38 — Технології&Авто

Уряд Нідерландів заявив, що планує ввести нові обмеження на експорт напівпровідникових технологій для захисту національної безпеки, приєднавшись до зусиль США щодо стримування експорту чипів до Китаю.

Про це пише Reuters.

Заява ознаменувала перший конкретний крок Нідерландів, які контролюють основні технології виробництва мікросхем, до прийняття правил, навʼязаних Вашингтоном, щоб пригальмувати китайську промисловість із виробництва чипів і уповільнити її військові успіхи.

У жовтні США ввели масштабні експортні обмеження на постачання американських інструментів для виробництва мікросхем до Китаю. Але для того щоб обмеження були ефективними, їм потрібна згода інших ключових постачальників у Нідерландах та Японії, які виробляють ключові технології для виробництва мікросхем. Країни-союзники вели переговори з цього питання протягом кількох місяців.

Міністр торгівлі Нідерландів Ліє Шрайнемахер оголосила про це рішення в листі до парламенту, заявивши, що обмеження буде введено до літа.

У її листі не згадується ні Китай, ключовий торговий партнер Нідерландів, ні ASML Holding, найбільша в Європі технологічна фірма та великий постачальник для виробників напівпровідників. У ньому зазначено, що однією з технологій, про які йдеться, є літографічні системи DUV, другі за досконалістю машини, які ASML продає виробникам компʼютерних мікросхем.

«Оскільки Нідерланди вважають за необхідне з міркувань національної безпеки якнайшвидше поставити цю технологію під контроль, Кабінет міністрів запровадить національний контрольний список», — йдеться в листі.

У відповідь ASML заявила, що їй доведеться подавати заявки на отримання ліцензій на експорт найбільш просунутого сегмента серед своїх машин DUV, але це не вплине на фінансовий прогноз на 2023 рік. ASML домінує на ринку літографічних систем, що використовують потужні лазери для створення найдрібніших схем компʼютерних чипів.

Очікується, що Японія опублікує оновлену інформацію щодо своєї політики щодо експорту чипового обладнання вже цього тижня, повідомили джерела.

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