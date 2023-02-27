Нідерланди позбулися залежності від російського газу — заява МЗС — Finance.ua

Нідерланди позбулися залежності від російського газу — заява МЗС Сьогодні 12:17 — Енергетика

Нідерланди позбулися залежності від російського газу — заява МЗС

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що енергосистема його країни більше не залежить від імпорту російського трубопровідного газу.

Про це він повідомив в інтерв’ю «Укрінформу».

Очільник МЗС зауважив, що влада країни усвідомила наслідки залежності від російських енергоносіїв саме після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

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«На жаль, саме війна змусила нас по-справжньому усвідомити небажання залежності від росії щодо газу та невідкладність подолання цієї залежності. Я радий, що можу сказати, що нам це вдалося», — сказав Гукстра.

Він додав, що уряд країни вжив ряд заходів, спрямованих на диверсифікацію джерел імпорту газу.

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Нагадаємо влітку 2022 року країнам ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу. Вже в другій половині літа головними постачальниками газу в ЄС стали США та Норвегія. Частка росіян на європейському ринку знизилась з 40% до 9%.

За прогнозами експертів у 2023 році російський газовий монополіст «Газпром» буде змушений переорієнтуватися на внутрішній російський ринок, а також суттєво скоротить видобуток.

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