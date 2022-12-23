Нідерланди планують виділити Україні 2,5 млрд євро у 2023 році — Зеленський — Finance.ua
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Нідерланди планують виділити Україні 2,5 млрд євро у 2023 році — Зеленський

Казна та Політика
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Нідерланди планують виділити Україні 2,5 млрд євро у 2023 році — Зеленський
Нідерланди планують виділити Україні 2,5 млрд євро у 2023 році — Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Останній заявив про рішення його країни виділити Україні 2,5 млрд євро підтримки в 2023 році.
Про це повідомляється Telegram-каналі президента України.
«Провів важливу розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Подякував за рішення виділити 2,5 мільярда євро на допомогу Україні в боротьбі з агресором. Цінуємо підтримку Нідерландів! І далі працюємо разом над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкості, відновленням критичної інфраструктури», — пише президент.
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Як відзначив у своєму Twitter-акаунті Рютте, його країна надаватиме Україні військову, гуманітарну й дипломатичну допомогу доти, доки росія продовжуватиме війну проти нашого народу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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