Нідерланди планують відмовитися від використання російського газу до кінця року — Finance.ua

Нідерланди планують відмовитися від використання російського газу до кінця року

Вчора 03:20 — Енергетика

Нідерланди планують припинити використання російського газу до кінця року.

Про це заявив уряд у п’ятницю, пообіцявши витратити близько 623 млн євро на стимули для компаній, щоб заповнити великі газосховища, передає Reuters

Уряд країни заявив, що він зосереджений на енергозбереженні, більш екологічній політиці та імпорті більшої кількості енергії з інших країн.

«Таким чином, Нідерланди зможуть повністю зберегти або замінити російську частку свого газу до кінця року», — йдеться в заяві.

Нідерланди приєдналися до інших країн, що скорочують російські поставки на знак протесту проти вторгнення москви в Україну.

Близько 44% енергоспоживання в Нідерландах припадає на газ — це один із найвищих показників у Європі — але, згідно з урядовими оцінками, лише близько 15% голландського газу надходить із росії, тому його можна замінити.

Уряд заявив, що компенсує компаніям заповнення перед зимою газосховища в Бергермеєрі, одного з найбільших у Європі.

Вартість заповнення об’єкта, що вміщує 4,1 млрд кубометрів газу, оцінюється приблизно в 623 млн євро.

Уряд також доручив державній енергетичній компанії EBN втрутитися, щоб забезпечити заповнення об’єкта не менше ніж на 70%, якщо компанії не відгукнуться на фінансові стимули.

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