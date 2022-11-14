Нідерланди нададуть Україні кредит на суму до €200 млн на пільгових умовах — Finance.ua

Нідерланди нададуть Україні кредит на суму до €200 млн на пільгових умовах Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

Нідерланди нададуть Україні кредит на суму до €200 млн на пільгових умовах

Нідерланди нададуть Україні кредит на суму до 200 млн євро на пільгових умовах.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

11 листопада Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від держави Нідерланди в особі Міністра фінансів», розроблену Мінфіном.

Міністерство фінансів Нідерландів надає кредит до 200 млн євро на пільгових для України умовах через рахунок Міжнародного Валютного Фонду.

Прийнятою постановою Уряд України затвердив основні умови отримання кредиту, зокрема:

на суму кредиту нараховуються проценти за річною процентною ставкою, що дорівнює базовій процентній ставці МВФ (IMF basic rate of charge, на сьогодні така ставка — близько 3,641% річних);

остаточне погашення кредиту здійснюється через 10 років від дати вибірки кредиту (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком у 4,5 років від дати вибірки кредиту).

Кредитні кошти призначено для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Залучення коштів здійснюється відповідно до кредитного договору між Україною та Нідерландами в особі міністрів фінансів країн.

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