Нідерланди нададуть Україні кредит на суму до €200 млн на пільгових умовах — Finance.ua
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Нідерланди нададуть Україні кредит на суму до €200 млн на пільгових умовах

Казна та Політика
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Нідерланди нададуть Україні кредит на суму до €200 млн на пільгових умовах
Нідерланди нададуть Україні кредит на суму до €200 млн на пільгових умовах
Нідерланди нададуть Україні кредит на суму до 200 млн євро на пільгових умовах.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.
11 листопада Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від держави Нідерланди в особі Міністра фінансів», розроблену Мінфіном.
Міністерство фінансів Нідерландів надає кредит до 200 млн євро на пільгових для України умовах через рахунок Міжнародного Валютного Фонду.
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Прийнятою постановою Уряд України затвердив основні умови отримання кредиту, зокрема:
  • на суму кредиту нараховуються проценти за річною процентною ставкою, що дорівнює базовій процентній ставці МВФ (IMF basic rate of charge, на сьогодні така ставка — близько 3,641% річних);
  • остаточне погашення кредиту здійснюється через 10 років від дати вибірки кредиту (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком у 4,5 років від дати вибірки кредиту).
Кредитні кошти призначено для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету.
Залучення коштів здійснюється відповідно до кредитного договору між Україною та Нідерландами в особі міністрів фінансів країн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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