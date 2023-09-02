Нідерландська авіакомпанія пропонує child-free зони на своїх рейсах — Finance.ua

Нідерландська авіакомпанія пропонує child-free зони на своїх рейсах 02.09.2023, 01:11 — Світ

Нідерландська авіакомпанія пропонує child-free зони на своїх рейсах

Нещодавно відома нідерландська авіакомпанія Coredon представила захопливе доповнення до своїх послуг. Починаючи з листопада цього року, пасажири рейсу Амстердам-Кюрасао матимуть унікальну можливість забронювати місце у літаку в секції Adults Only («Тільки для дорослих»), пише Schengen Visa Info

Ця інноваційна пропозиція створена для пасажирів, які воліють чайлд-фрі середовище, та бізнес-мандрівників, яким потрібне тихе місце для роботи під час перельоту.

За додаткову плату 45 євро за переліт в одну сторону можна зарезервувати стандартне місце в зоні «Тільки для дорослих», а за 100 євро — місце XL зі збільшеним простором для ніг. Доступ до зони «Тільки для дорослих» обмежений для пасажирів віком до 16 років.

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Зона буде включати всього 102 місця (93 стандартних місця та 9 місць XL). Ця секція буде фізично відокремлена від решти салону стінками та шторами, що, обіцяють в авіакомпанії, гарантуватиме тишу та спокій під час польоту.

«Ми також вважаємо, що це нововведення порадує і батьків, які подорожують з маленькими дітьми, і дозволить їм насолоджуватися польотом, не побоюючись, що їхні малюки будуть видавати трохи більше шуму», — кажуть у Coredon.

За результатами дослідження YouGov, опублікованого у квітні цього року, галасливі діти старше чотирьох років дратують 51% пасажирів літаків, а немовлят, що кричать, на борту не терплять 23% пасажирів.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Телеканал 24 За матеріалами:

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