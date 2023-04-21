Нічна атака дронами не мала наслідків для енергосистеми – Укренерго — Finance.ua
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Нічна атака дронами не мала наслідків для енергосистеми – Укренерго

Енергетика
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Нічна атака дронами не мала наслідків для енергосистеми – Укренерго
Нічна атака дронами не мала наслідків для енергосистеми – Укренерго
Російська атака безпілотниками в ніч з четверга на п’ятницю не мала наслідків для енергосистеми, обмежень споживання не було.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
У п’ятницю виробництво електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів в Україні, а також в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності.
Працюють всі види генерації. Водопілля досі триває: гідроелектростанції працюють упродовж всієї доби і проводять контрольовані скиди води на Дніпрі та Дністрі для мінімізації наслідків повені.
Експорт електроенергії наразі триває до Польщі та Молдови, а зі Словаччини триває незначний імпорт.
Складна ситуація з енергопостачанням залишається вздовж лінії фронту. У четвер під обстріл росіян вкотре потрапили розподільчі мережі на Донеччині, повідомили в Укренерго.
Відновлення енергосистеми триває. Ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак, пріоритетом залишається відновлення надійності живлення.
За матеріалами:
Економічна Правда
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