Незважаючи на війну, зарплати агрономів показали зростання: як змінилася ситуація за рік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Незважаючи на війну, зарплати агрономів показали зростання: як змінилася ситуація за рік

Особисті фінанси
16
Незважаючи на війну, зарплати агрономів показали зростання: як змінилася ситуація за рік
Незважаючи на війну, зарплати агрономів показали зростання: як змінилася ситуація за рік
Рівень повного доходу агрономів, який включав зарплату та бонуси, наприкінці 2022 року збільшився на 9-55% залежно від посади та компанії порівняно з ситуацією в березні 2021-го.
Про це йдеться у дослідженні Agrohub.
Це зростання більшою мірою пов’язане зі зміною системи бонусу, прийнятої ще до початку повномасштабної війни з росією.
У 2022 році медіана зарплати без бонусів виглядає так: 61,5 тис. грн для головного агронома, 35,7 тис. грн — для провідного та 22,4 тис. грн — для лінійного. Порівняно з 2021 роком, зарплатна медіана зросла на 15%.
Інфографіка: Agrohub
Інфографіка: Agrohub
Відбулося і певне зростання бонусів серед агрономів, на розмір яких впливають багато факторів: система бонусування, впроваджена в компанії, посада та виконання KPI тощо.
Що стосується їх розміру, то станом на 2022 рік лінійний агроном при виконанні KPI в середньому може розраховувати на річний бонус розміром 2-3 місячних окладів, провідний — понад 4 оклади, а головний — близько 8.
Інфографіка: Agrohub
Інфографіка: Agrohub
«Поки є певна турбулентність у планах, не зрозуміло, як розгортатиметься ситуація через складнощі воєнного часу, але компанії все одно мають намір збільшувати зарплату та бонуси у 2023 році», — розповів керівник Agrohub HR360 Benchmarking Дмитро Лебедєв.

Довідка Finance.ua:

  • роботодавці не мають права примушувати працівників отримувати зарплату в банку. Працівник може вільно обирати банк для отримання заробітної плати;
  • від 46% до 76% українських біженців можуть повернутись після війни додому. Якщо цього не станеться, країну очікує падіння ВВП у межах 2,5-7,71%. Такими є підрахунки Київського центру економічної стратегії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.