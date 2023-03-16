Незважаючи на війну, зарплати агрономів показали зростання: як змінилася ситуація за рік — Finance.ua

Незважаючи на війну, зарплати агрономів показали зростання: як змінилася ситуація за рік Сьогодні 21:30 — Особисті фінанси

Незважаючи на війну, зарплати агрономів показали зростання: як змінилася ситуація за рік

Рівень повного доходу агрономів, який включав зарплату та бонуси, наприкінці 2022 року збільшився на 9-55% залежно від посади та компанії порівняно з ситуацією в березні 2021-го.

Про це йдеться у дослідженні Agrohub.

Це зростання більшою мірою пов’язане зі зміною системи бонусу, прийнятої ще до початку повномасштабної війни з росією.

У 2022 році медіана зарплати без бонусів виглядає так: 61,5 тис. грн для головного агронома, 35,7 тис. грн — для провідного та 22,4 тис. грн — для лінійного. Порівняно з 2021 роком, зарплатна медіана зросла на 15%.

Інфографіка: Agrohub

Відбулося і певне зростання бонусів серед агрономів, на розмір яких впливають багато факторів: система бонусування, впроваджена в компанії, посада та виконання KPI тощо.

Що стосується їх розміру, то станом на 2022 рік лінійний агроном при виконанні KPI в середньому може розраховувати на річний бонус розміром 2-3 місячних окладів, провідний — понад 4 оклади, а головний — близько 8.

Інфографіка: Agrohub

«Поки є певна турбулентність у планах, не зрозуміло, як розгортатиметься ситуація через складнощі воєнного часу, але компанії все одно мають намір збільшувати зарплату та бонуси у 2023 році», — розповів керівник Agrohub HR360 Benchmarking Дмитро Лебедєв.

Довідка Finance.ua:

роботодавці не мають права примушувати працівників отримувати зарплату в банку. Працівник може вільно обирати банк для отримання заробітної плати;

від 46% до 76% українських біженців можуть повернутись після війни додому. Якщо цього не станеться, країну очікує падіння ВВП у межах 2,5-7,71%. Такими є підрахунки Київського центру економічної стратегії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР За матеріалами:

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