Незалежно від хвилі мобілізації: деякі українці можуть "достроково" вступити до лав ВСУ - пояснення юриста — Finance.ua

Незалежно від хвилі мобілізації: деякі українці можуть "достроково" вступити до лав ВСУ - пояснення юриста

Вчора 19:18 — Казна та Політика

З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України в країні була оголошена загальна мобілізація, де насамперед закликалися військовослужбовці з бойовим досвідом. Проте, за бажання, деякі категорії можуть «достроково» вступити до лав ЗСУ.

Про це розповів юрист фірми «Міллер» Андрій Новак.

Він зазначив, що поділ на хвилі є умовним позначенням, яке демонструє лише те, кому віддаватиметься пріоритет. Однак це не означає, що бажаючі захищати країну обов’язково повинні чекати своєї черги.

«В даний час пріоритет віддається людям з досвідом бойових дій і необхідною підготовкою, однак це не означає, що мобілізують лише їх. Наприклад, ніщо не заважає військовозобов’язаному піти до ЗСУ добровольцем, навіть якщо він не потрапляє під конкретну хвилю мобілізації», — заявив експерт .

Він додав, що зараз в Україні проходить друга хвиля мобілізації, під час якої призиваються ті, хто служив до 2014 року та проходив службу за контрактом. У першу ж хвилю призивалися переважно колишні військовослужбовці, ветерани АТО/ООС та військовослужбовці з оперативного резерву.

У третю хвилю потраплять офіцери запасу та військовозобов’язані, які закінчили військові кафедри університетів. Проте, за словами Новака, принципових змін не станеться.

«Залежно від потреби у доукомплектуванні або комплектації нових частин мобілізуватимуть, як і зараз. Жодних особливих змін не буде», — резюмував він.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.