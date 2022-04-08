Невідомі вивели з п'яти гаманців Bitcoin, які перебували «без руху» понад 12 років — Finance.ua

Невідомі вивели з п'яти гаманців Bitcoin, які перебували «без руху» понад 12 років

Вчора 23:33 — Фінтех і Картки

8 квітня невідомі вивели 150 BTC із трьох гаманців, які «сплять» з 2009 року. На серію транзакцій звернув увагу сервіс Whale Alert.

Понад 12 років тому монети, що перебували на цих адресах, коштували менше ніж $1. Сьогодні загальна ціна цих активів перевищує $6,3 млн.

Напередодні дві аналогічні транзакції по 50 BTC кожна були зроблені з адрес, неактивних з листопада 2009 року. Вартість переміщених активів становила понад $4,2 млн.

Нагадаємо, 19 вересня 2021 року невідомий власник біткойн-гаманця перемістив 616,2004 BTC, які лежали без руху з 2012 року. На момент транзакції вартість монет, що зберігалися, зросла приблизно в 3200 разів.

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