Не вакцинованих проти COVID-19 освітян поновлюють на роботі — Finance.ua
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Не вакцинованих проти COVID-19 освітян поновлюють на роботі

11.03.2022, 09:42Особисті фінанси
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Відсторонених через відсутність щеплення проти коронавірусу працівників закладів освіти на період воєнного стану в Україні поновлюють на роботі.
Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
Він каже, що влада отримує велику кількість скарг від працівників закладів освіти на те, що їхні керівники відмовляються поновлювати на роботі працівника, відстороненого від виконання посадових завдань через відсутність щеплення проти COVID-19.
Наразі такі дії керівників є незаконними, наголосив він. Адже 1 березня набув чинності наказ Міністерства освіти від 25 лютого, який до завершення воєнного стану зупинив дію наказу про відсторонення нещеплених працівників від роботи.
Це означає, що керівник закладу освіти повинен видати наказ про поновлення на роботі такого працівника та виплачувати йому заробітну плату.
«На період воєнного стану всі раніше не допущені до роботи через ухилення від вакцинації проти COVID-19 працівники мають бути офіційно поновлені на своєму робочому місці», — наголосив Горбачов.
За матеріалами: hromadske.tv
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