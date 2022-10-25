Нетворкінг, кадрові портали та соцмережі – де шукати роботу найефективніше — Finance.ua

Нетворкінг, кадрові портали та соцмережі – де шукати роботу найефективніше Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Нетворкінг, кадрові портали та соцмережі – де шукати роботу найефективніше, freepik.com

В нових умовах на ринку праці для ефективного працевлаштування пошукачам потрібно змінювати методи пошуку роботи та проявляти більшу активність.

Як показало дослідження експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua , набір працівників здійснюють зараз лише дві третини підприємств та організацій.

Більшість таких компаній (27%) набирають персонал лише на стратегічні напрямки. Кожна п’ята компанія (21%) здійснює набір на всі напрямки бізнесу. Ще 19% підприємств та організацій здійснюють тимчасовий набір на заміну тим співробітникам, які релокувалися через війну або мобілізувалися.

Які канали використовують для пошуку працівників

Для пошуку нових працівників компанії використовують насамперед традиційний метод — публікацію вакансій та перегляд резюме пошукачів на сайтах з пошуку роботи. Проте велика частка рекрутерів зазначає дієвість пошуку потрібних спеціалістів шляхом рекомендацій від знайомих.

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Також роботодавці шукають працівників, публікуючи оголошення у соціальних мережах. Зазвичай, інформація про відкриті вакансії з’являються на сторінках компаній, у професійних спільнотах в соцмережах та в особистих профайлах HR-ів та рекрутерів. Ці оголошення можуть дублюватися в Telegram-каналах.

Як діяти тим, хто хоче знайти роботу

Для ефективного пошуку роботи пошукачам потрібно насамперед поновити або створити свої резюме на сайтах з пошуку роботи, а також постійно перевіряти нові пропозиції роботи та активно відгукувати на підходящі вакансії.

Важливо не обмежуватися одним методом пошуку інформації про нові вакансії, а використовувати кілька джерел — зокрема, варто підписатися на сторінки компаній, що цікавлять пошукача, перевіряти дописи у професійних спільнотах та Telegram-каналах.

Шукати оголошення про вакансії можна за критерієм компанії, галузі, професії, регіону, формату (наприклад, віддалена робота). Кваліфікованим спеціалістам вкрай важливо просувати власний професійний бренд та встановлювати професійні контакти. Адже дуже часто рекрутери знаходять потрібних спеціалістів завдяки рекомендаціям.

Довідка Finance.ua:

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