Netflix запустить версію стримінгу з дешевшою підпискою і рекламою – WSJ — Finance.ua

Netflix запустить версію стримінгу з дешевшою підпискою і рекламою – WSJ
Netflix планує запустити версію стримінгу з дешевшою підпискою і рекламою, пише The Wall Street Journal із посиланням на слова CEO компанії Теда Сарандоса.
У керівництві стримінгового сервісу сподіваються, що це допоможе залучити більше передплатників Netflix, а також збільшить дохід компанії.
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Наразі Netflix веде переговори з рекламними компаніями, зазначає видання. Серед потенційних партнерів — Google і NBCUniversal. Після цього, за словами Сарандоса, Netflix зможе запустити власний рекламний бізнес.
The Wall Street Journal також вказує на те, що в першому кварталі 2022 року кількість нових підписників стримінгу впала вперше за останні десять років — сервіс втратив 200 тисяч підписників.
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