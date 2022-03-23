Netflix видалив свій застосунок з App Store і Google Play в росії — Finance.ua

Netflix видалив свій застосунок з App Store і Google Play в росії

Американський стрімінговий сервіс Netflix видалив свій застосунок з App Store і Google Play в росії.

Про це повідомляє «Комерсант».

6 березня Netflix оголосив про зупинення діяльності в росії. Окрім того, компанія зупинила роботу над російськими оригінальними проєктами. Це рішення було ухвалено через російську війну в Україні.

TechCrunch з посиланням на результати досліджень компанії Sensor Tower повідомив , що з 24 лютого з російського розділу App Store було видалено 6982 додатки для iPhone та iPad.

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