Netflix видалив свій застосунок з App Store і Google Play в росії — Finance.ua

Netflix видалив свій застосунок з App Store і Google Play в росії
Американський стрімінговий сервіс Netflix видалив свій застосунок з App Store і Google Play в росії.
Про це повідомляє «Комерсант».
6 березня Netflix оголосив про зупинення діяльності в росії. Окрім того, компанія зупинила роботу над російськими оригінальними проєктами. Це рішення було ухвалено через російську війну в Україні.
TechCrunch з посиланням на результати досліджень компанії Sensor Tower повідомив, що з 24 лютого з російського розділу App Store було видалено 6982 додатки для iPhone та iPad.
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