Netflix видалив свій застосунок з App Store і Google Play в росії — Finance.ua
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Netflix видалив свій застосунок з App Store і Google Play в росії

Вчора 22:02Технології&Авто
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Американський стрімінговий сервіс Netflix видалив свій застосунок з App Store і Google Play в росії.
Про це повідомляє «Комерсант».
6 березня Netflix оголосив про зупинення діяльності в росії. Окрім того, компанія зупинила роботу над російськими оригінальними проєктами. Це рішення було ухвалено через російську війну в Україні.
TechCrunch з посиланням на результати досліджень компанії Sensor Tower повідомив, що з 24 лютого з російського розділу App Store було видалено 6982 додатки для iPhone та iPad.

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За матеріалами: Економічна Правда
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