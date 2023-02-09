Netflix розширює заборону ділитися паролями ще на чотири країни — Finance.ua

Netflix розширює заборону ділитися паролями ще на чотири країни Сьогодні 22:22

Netflix розширює заборону ділитися паролями ще на чотири країни

Стрімінговий сервіс Netflix запровадив обмеження на можливість ділитися паролями та використовувати один обліковий запис кількома людьми в Канаді, Португалії, Іспанії та Новій Зеландії.

Про це компанія розповіла у своєму блозі.

Представники платформи пояснили, що понад 100 млн користувачів діляться своїми акаунтами за межами свого домоволодіння. Це «впливає на можливість інвестувати у нові чудові телепрограми та фільми», зазначили у Netflix.

Протягом найближчих місяців стрім-сервіс обмежить можливість використання чужих облікових записів у всіх країнах, де він представлений. При цьому люди, які раніше не мали власних профілів, зможуть перенести свої дані на нові акаунти.

Таким чином вони не втратять свої особисті рекомендації, історію перегляду, обрані проєкти, збережені ігри та інший контент. Щоправда, тепер за доступ до нього їм все ж таки доведеться платити.

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Обмеження не торкнуться тих користувачів, які мешкають разом з людьми, чиї облікові записи вони використовують. Всім іншим глядачам пропонується придбати додаткові профілі для тих, хто живе окремо.

Скільки це коштуватиме? Підписка на них для власників стандартних та преміум-акаунтів коштуватиме 3,99 євро в Португалії, 5,99 євро в Іспанії, 7,99 канадського долара у Канаді та 7,99 новозеландського долара у Новій Зеландії. До одного облікового запису можна додати лише два такі профілі.

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