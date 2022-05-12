Netflix може ввести підписку з рекламою до кінця року — Finance.ua
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Netflix може ввести підписку з рекламою до кінця року

Вчора 00:10Технології&Авто
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Netflix може ввести підписку з рекламою до кінця рокуNetflix може ввести підписку з рекламою до кінця року
Стрімінговий сервіс Netflix може представити свою дешевшу опцію передплати, яка включатиме рекламу, до кінця 2022 року.
Про це пише The New York Times з посиланням на лист компанії співробітникам.
Керівництво Netflix має намір ввести підписку з рекламою в останні три місяці року, повідомили виданню два анонімні джерела.
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Також повідомляється, що Netflix планує розпочати боротьбу з обміном паролями між своєю базою передплатників приблизно водночас.
Нагадаємо, що у квітні акції Netflix впали на 37%, а компанія втратила майже $50 млрд капіталізації. Це сталося після того, як сервіс втратив передплатників за підсумками кварталу вперше за 10 років.

Безкоштовні сервіси для українців

За матеріалами: НВ
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