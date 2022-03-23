Nestle та Unilever підвищили ціни в росії до 45% — Finance.ua

Як причини компанії назвали санкції країн Заходу проти росії, падіння рубля та збільшення витрат на логістику, сировину та пакування.
Вартість усієї шоколадної продукції Nestle зросте на 25%, кава Nescafe — на 40%, дитячого харчування (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) — на 20-30%, какао та напоїв Nesquik — на 20-25%. Також на 20-30% зростуть у ціні готові сніданки (Cini Minis, Fitness, Kosmostars) та на 30% — бренди Starbucks та Dolce Gusto.
Також компанія Unilever повідомила ритейлерів про збільшення цін із 1 квітня на 10-45%. У росії компанія представлена брендами Dove, Rexona, Camay, Lipton та Calve.