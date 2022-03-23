Nestle та Unilever підвищили ціни в росії до 45% — Finance.ua

Nestle та Unilever підвищили ціни в росії до 45%

Вчора 06:39 — Особисті фінанси

Nestle та Unilever підвищили ціни в росії до 45%

Швейцарська компанія Nestle та британська Unilever заявили російським ритейлерам про підвищення цін на свою продукцію з 1 квітня до 45%.

Про це йдеться у листі компаній до ритейлерів, повідомляє російське видання «Известия».

Як причини компанії назвали санкції країн Заходу проти росії, падіння рубля та збільшення витрат на логістику, сировину та пакування.

Вартість усієї шоколадної продукції Nestle зросте на 25%, кава Nescafe — на 40%, дитячого харчування (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) — на 20-30%, какао та напоїв Nesquik — на 20-25%. Також на 20-30% зростуть у ціні готові сніданки (Cini Minis, Fitness, Kosmostars) та на 30% — бренди Starbucks та Dolce Gusto.

Також компанія Unilever повідомила ритейлерів про збільшення цін із 1 квітня на 10-45%. У росії компанія представлена брендами Dove, Rexona, Camay, Lipton та Calve.

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