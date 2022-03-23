Nestle та Unilever підвищили ціни в росії до 45% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Nestle та Unilever підвищили ціни в росії до 45%

Вчора 06:39Особисті фінанси
10716
Nestle та Unilever підвищили ціни в росії до 45%Nestle та Unilever підвищили ціни в росії до 45%
Швейцарська компанія Nestle та британська Unilever заявили російським ритейлерам про підвищення цін на свою продукцію з 1 квітня до 45%.
Про це йдеться у листі компаній до ритейлерів, повідомляє російське видання «Известия».
Як причини компанії назвали санкції країн Заходу проти росії, падіння рубля та збільшення витрат на логістику, сировину та пакування.
Вартість усієї шоколадної продукції Nestle зросте на 25%, кава Nescafe — на 40%, дитячого харчування (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) — на 20-30%, какао та напоїв Nesquik — на 20-25%. Також на 20-30% зростуть у ціні готові сніданки (Cini Minis, Fitness, Kosmostars) та на 30% — бренди Starbucks та Dolce Gusto.
Також компанія Unilever повідомила ритейлерів про збільшення цін із 1 квітня на 10-45%. У росії компанія представлена брендами Dove, Rexona, Camay, Lipton та Calve.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Mind
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.