Нерозпакований iPhone першого покоління продали на аукціоні за $40 000 — Finance.ua
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Нерозпакований iPhone першого покоління продали на аукціоні за $40 000

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Переможець заплатив у 45 разів більше за початкову вартість пристрою, хоча модель 2007 року практично не приносить користі порівняно з сучасними.
iPhone першого покоління у заводській упаковці продали майже за $40 тисяч на аукціоні LCG Auctions. Подробицями поділився сайт Gizmodo.
Apple випустила смартфони iPhone першого покоління з 8 ГБ пам’яті в 2007 році за ціною $599, з урахуванням інфляції сьогодні їх вартість склала б близько $860. LCG Auctions виставив пристрій в оригінальній упаковці з нерозпакованою плівкою зі стартовою ціною 2500 доларів 30 вересня, а новий власник визначився 16 жовтня.
«Цей екземпляр першого покоління в заводській упаковці перебуває у винятковому стані. Практично бездоганна по поверхні та краях заводська пломба, чиста з правильними деталями швів та герметичністю. Етикетки на зворотному боці під печаткою недоторкані. жодного разу не активувався», — наголошується в описі лоту на сайті LCG Auctions.
Найбільш жвавим аукціон став у останній день. Вранці максимальна ставка становила $10 446, а в останню хвилину учасники почали ставити все більше і більше грошей, поки хтось не запропонував $39 339 — у 45 разів більше за оригінальну ринкову ціну телефону.
Важко сказати, що новий власник робитиме зі смартфоном 15-річної давності. У нього можна вставити SIM-картку, але не підтримується GPS, віртуальний помічник Siri, до якого звикли сучасні шанувальники Apple, і навіть магазин додатків App Store. Натомість екземпляр в ідеальному стані стане окрасою колекції.
7 вересня Apple представила нові iPhone 14 покоління. Компанія випустила на ринок відразу чотири модифікації.

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За матеріалами:
Фокус
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