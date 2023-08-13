Непобутовим споживачам газу змінили правила переходу до іншого постачальника — Finance.ua

Непобутовим споживачам газу змінили правила переходу до іншого постачальника Сьогодні 07:31 — Енергетика

Непобутовим споживачам газу змінили правила переходу до іншого постачальника

Нацкомісія з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла рішення, яке спрощує процедуру зміни постачальника для непобутових споживачів природного газу.

Регулятор вніс зміни до Кодексу газотранспортної системи і Правил постачання природного газу, повідомила прес-служба НКРЕКП.

У результаті для укладання договору поставки природного газу з новим постачальником більше не потрібно надавати довідки про відсутність простроченої заборгованості або отримувати письмові дозволи на перехід від постачальника.

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За наявності домовленостей у рамках договору новий постачальник реєструє непобутового споживача на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи без участі або підтвердження з боку постачальника.

Однак, такі зміни не звільняють споживачів від виконання фінансових зобов’язань перед постачальниками за договором, а також не дають права постачальникам виставляти рахунки за газ споживачам, які не давали згоди на вчинення дій щодо зміни постачальника.

Зазначені зміни дають право змінювати постачальника за наявності заборгованості, що забезпечить розширення прав споживачів і сприятиме захисту їхніх інтересів на ринку, зазначили у НКРЕКП.

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УБР За матеріалами:

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