Непобутовим споживачам газу змінили правила переходу до іншого постачальника — Finance.ua
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Непобутовим споживачам газу змінили правила переходу до іншого постачальника

Енергетика
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Непобутовим споживачам газу змінили правила переходу до іншого постачальника
Непобутовим споживачам газу змінили правила переходу до іншого постачальника
Нацкомісія з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла рішення, яке спрощує процедуру зміни постачальника для непобутових споживачів природного газу.
Регулятор вніс зміни до Кодексу газотранспортної системи і Правил постачання природного газу, повідомила прес-служба НКРЕКП.
У результаті для укладання договору поставки природного газу з новим постачальником більше не потрібно надавати довідки про відсутність простроченої заборгованості або отримувати письмові дозволи на перехід від постачальника.
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За наявності домовленостей у рамках договору новий постачальник реєструє непобутового споживача на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи без участі або підтвердження з боку постачальника.
Однак, такі зміни не звільняють споживачів від виконання фінансових зобов’язань перед постачальниками за договором, а також не дають права постачальникам виставляти рахунки за газ споживачам, які не давали згоди на вчинення дій щодо зміни постачальника.
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Зазначені зміни дають право змінювати постачальника за наявності заборгованості, що забезпечить розширення прав споживачів і сприятиме захисту їхніх інтересів на ринку, зазначили у НКРЕКП.
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За матеріалами:
УБР
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