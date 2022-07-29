Нехаммер про санкції проти росії: діють не так швидко, як планувалося — Finance.ua

Нехаммер про санкції проти росії: діють не так швидко, як планувалося Вчора 09:15

Санкції проти росії, які були введенні Заходом у відповідь на її вторгнення в Україну, наразі діють не так швидко, як розраховувалося. Але і оцінювати їх ефективність поки зарано.

Про це повідомляє канцлер Австрії Карл Нехаммер, яку цитує Telex.

Санкції (проти росії. — Ред.) діють не так швидко, як ми думали раніше. Через це виникає певне розчарування. Я також наполягаю на тому, що санкції мають більше шкодити тому, кого покарали, аніж тим, хто покарав, — сказав канцлер Австрії Карл Нехаммер.

При цьому він висловив переконання в тому, що санкції проти росії ще спрацюють, але «для цього потрібен час».

«Що ми повинні зробити, то це залишатися відданими Україні», — додав Нехаммер.

Варто наголосити, що ефективність санкцій проти рф нещодавно оцінила посол США в Україні Бріджит Брінк. За її словами, обмеження мають потужний ефект. Це помітно і з ВВП, інфляції та інших показників в економіці країни-агресора.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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