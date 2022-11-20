Недоліки віддаленої роботи перебільшені – дослідження — Finance.ua

Недоліки віддаленої роботи перебільшені – дослідження Сьогодні 05:27 — Особисті фінанси

Недоліки віддаленої роботи перебільшені – дослідження

Під час пандемії коронавірусу в багатьох країнах формат дистанційної роботи став широко поширеним. Спочатку це було вимушене рішення через епідемічні обмеження. Але досить швидко багато працівників і роботодавців побачили переваги такої роботи.

Однак зараз все частіше висловлюються думки, що дистанційна робота порівняно з офісною має низку суттєвих недоліків.

Одним з них часто називають те, що у співробітників, особливо молодих, які працюють вдома, менше можливостей для спілкування та навчання на роботі. Проте нещодавнє дослідження показало, що багато молодих співробітників так не вважають.

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У звіті за результатами дослідження Королівського коледжу Лондона йдеться про те, що 40% молодих людей віком від 16 до 24 років, які працюють у столиці Великої Британії, при віддаленій роботі легше добровільно виконують ключові завдання та ставлять питання, ніж під час роботи в офісі. І лише старші люди схильні розглядати роботу з дому як перешкоду для навчання та спілкування.

«Молоді працівники з більшою ймовірністю побачать позитивний потенціал у тому, як використання технологій може згладити ієрархію, щоб вони могли вільно ставити запитання, висловлювати свою думку та налагоджувати зв’язки, — зазначив Боббі Даффі, директор університетського Інституту політики. — Це може бути пов’язане як з тим, що молоді працівники не усвідомлюють, що вони упускають, так і з тим, що дорослі працівники застрягли зі застарілим уявленням про те, як може відбуватися розвиток».

Опитування також виявило інші розбіжності вікових груп. Наприклад, працівники віком від 25 до 49 років рідше пропонують себе для виконання ключових завдань або ставлять питання, ніж їх молодші колеги.

Близько 20% молодих працівників кажуть, що віддалена робота допомагає налагодити зв’язки з колегами. Цю думку поділяє лише невелика частина тих, кому 50 років і більше.

Дистанційна робота може бути стратегією економії грошей. Ті, хто працює з дому, можуть жити в дешевших місцях і відмовитися від транспортних витрат хоча б на кілька днів на тиждень.

Висновки дослідження також вказують на проблеми, які чекають на роботодавців, які прагнуть змусити всіх повернутися в офіс — більшість респондентів заявили, що швидше звільняться, ніж працюватимуть за графіком, який їм не подобається.

Зазначимо, що інші дослідження характеру роботи, що змінюється, також вказують на наявність напруженості всередині офісної ієрархії. Наприклад, опитування працівників у США, Великої Британії, Австралії, Франції, Німеччині та Японії, проведене Future Forum Pulse у жовтні, показало, що 40% осіб, які займають керівні посади, готові працювати в офісах три-чотири дні на тиждень. Серед некерівників таких лише 25%.

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