Не вистачає стажу: як підтвердити записи в трудовій до 2004 року — Finance.ua

Не вистачає стажу: як підтвердити записи в трудовій до 2004 року Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Не вистачає стажу: як підтвердити записи в трудовій до 2004 року

Для того, аби підтвердити трудовий стаж, набутий до 2004 року, варто оцифрувати свою трудову книжку.

Про це нагадали в Пенсійному фонді.

Відомо, що трудовий стаж, отриманий до 1 січня 2004 року, враховується до загального страхового стажу виключно на підставі записів у трудовій книжці.

Як зберегти дані про стаж

Для того, аби убезпечити себе від можливої втрати трудової книжки, варто зберегти дані про свою трудову діяльність на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Для цього потрібно зробити кілька кроків:

увійти до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

у розділі «Комунікації з ПФУ» обрати пункт «Відомості про трудові відносини»;

перевірити відомості та надати згоду на передачу та оброблення персональних даних;

завантажити скановані копії паперових документів про стаж та трудову діяльність (кнопка «Додати файл»).

Яких вимог до копій варто притримуватися

зображення має бути кольоровим, чітким та містити всі реквізити документа;

сторінки потрібно вантажити в хронологічному порядку;

формат сканованих копій має бути jpg чи pdf;

розмір файлу не має перевищувати 1 Мб.

Чи зарахують до страхового стажу період простою

Під час простою люди фактично не втрачають роботу, однак вони не мають заробітку та за них не сплачуються податки. Відомо, що з 2004 року страховий стаж рахується за внесками, сплаченими із зарплати працівників. Тобто, для зарахування періоду трудової діяльності важливий не факт роботи, а сплата податків.

Відповідно, якщо підприємство перебуває у простої, то жодні внески за працівників такого підприємства не сплачуються, тому їхній страховий стаж не змінюється.

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Щодо роботи на неповній ставці, то тут все залежить від розміру зарплати працівників. Якщо сума внеску становить не менше мінімальної страхової суми, то працівникам зараховується повний стаж, навіть попри те, що вони отримують неповну зарплату.

Тож, якщо роботодавець сплачує за працівників повну суму внесків, то вони отримують повний страховий стаж. У випадку, якщо сума внеску складає лише половину, то, наприклад, два місяці стажу рахуватимуться за один.

Як можна збільшити свій страховий стаж онлайн

Зробити це можна на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Для цього потрібно:

авторизуватися на порталі, скориставшись кваліфікованим електронним підписом;

у правій частині екрана обрати пункт «Добровільна сплата страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування» (Договір приєднання);

внести дані про особу, на користь якої будуть сплачені внески (прізвище, ім’я, по батькові, податковий номер, серію та номер паспорта, дату народження);

перевірити друковану форму договору;

погодитись на оброблення та відправлення персональних даних, підписати договір та автоматично перейти на інтерфейс сплати внеску.

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