«Не відкидаю інших подібних рішень»: Зеленський пояснив «націоналізацію» п’яти компаній — Finance.ua

«Не відкидаю інших подібних рішень»: Зеленський пояснив «націоналізацію» п’яти компаній Вчора 11:04 — Казна та Політика

«Не відкидаю інших подібних рішень»: Зеленський пояснив «націоналізацію» п’яти компаній

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів про перехід у власність держави активів АТ «Мотор Січ», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» і додав, що в майбутньому подібні рішення можуть повторитися.

«У понеділок було оголошено рішення щодо деяких українських підприємств. Це рішення продиктоване військовою необхідністю і було проголошене на Ставці Верховного головнокомандувача. П’ять стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб воєнного часу. Деякі з них майже не працювали — тепер працюватимуть всі на оборону. Це ремонт і виробництво техніки, забезпечення сил оборони, роботи на відновлення нашої інфраструктури — комплексне завдання, яке можна виконати лише через систему військово-державного управління. Я не відкидаю інших подібних рішень», — заявив президент.

Нагадаємо, НКЦПФР ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб, у власність держави.

Довідка Finance.ua:

секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що вилучені активи набули статусу військового майна, і їх управління передано Міністерству оборони. Після завершення дії військового стану, відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути повернені власникам, або буде відшкодовано їхню вартість;

прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що п’ять відчужених до держави стратегічних підприємств працюватимуть для задоволення оборонних потреб держави у режимі 24/7.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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