«Не відкидаю інших подібних рішень»: Зеленський пояснив «націоналізацію» п’яти компаній — Finance.ua
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«Не відкидаю інших подібних рішень»: Зеленський пояснив «націоналізацію» п’яти компаній

Казна та Політика
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«Не відкидаю інших подібних рішень»: Зеленський пояснив «націоналізацію» п’яти компаній
«Не відкидаю інших подібних рішень»: Зеленський пояснив «націоналізацію» п’яти компаній
Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів про перехід у власність держави активів АТ «Мотор Січ», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» і додав, що в майбутньому подібні рішення можуть повторитися.
«У понеділок було оголошено рішення щодо деяких українських підприємств. Це рішення продиктоване військовою необхідністю і було проголошене на Ставці Верховного головнокомандувача. П’ять стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб воєнного часу. Деякі з них майже не працювали — тепер працюватимуть всі на оборону. Це ремонт і виробництво техніки, забезпечення сил оборони, роботи на відновлення нашої інфраструктури — комплексне завдання, яке можна виконати лише через систему військово-державного управління. Я не відкидаю інших подібних рішень», — заявив президент.
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Нагадаємо, НКЦПФР ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб, у власність держави.

Довідка Finance.ua:

  • секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що вилучені активи набули статусу військового майна, і їх управління передано Міністерству оборони. Після завершення дії військового стану, відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути повернені власникам, або буде відшкодовано їхню вартість;
  • прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що п’ять відчужених до держави стратегічних підприємств працюватимуть для задоволення оборонних потреб держави у режимі 24/7.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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