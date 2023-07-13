Не тільки G7: які країни приєдналися до гарантій безпеки для України — Finance.ua

Не тільки G7: які країни приєдналися до гарантій безпеки для України Сьогодні 18:29 — Казна та Політика

Не тільки G7: які країни приєдналися до гарантій безпеки для України

На саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили гарантії безпеки для України. Нідерланди та ще кілька країн також вирішили приєднатися до гарантій безпеки для України.

Глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра повідомив , що його країна вирішила підтримати декларацію щодо гарантій безпеки для України, яку погодили лідери «Великої сімки».

Понад 10 держав підтримали гарантії безпеки для України

«Я вітаю декларацію G7 про підтримку України, включаючи оголошені заходи безпеки. Нідерланди приєднаються до цієї ініціативи та сприятимуть цим механізмам безпеки для України в тісній координації з міжнародними партнерами», — повідомив міністр.

Він зазначив, що наразі дуже важливо, щоби міжнародна спільнота підтримувала Україну в довгостроковій перспективі і «протидіяла протиправному, неспровокованому вторгненню росії».

«Нідерланди віддані ідеї вільної, незалежної, демократичної, безпечної, суверенної України», — заявив Вопке Хукстра.

Що відомо про гарантії безпеки для України

Країни «Групи семи» на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо «гарантій безпеки» для України. Конкретні двосторонні договори будуть підписані згодом.

Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія також вирішили підтримати декларацію щодо гарантій безпеки для України. Також до гарантій безпеки можуть приєднатися Чехія, Польща та Румунія.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.