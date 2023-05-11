Повістка і оповіщення: це таке і в чому різниця — Finance.ua
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Повістка і оповіщення: це таке і в чому різниця

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Мобілізація в Україні триває, і військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років отримують повістки. Але тепер, крім них, військкомат може вручити ще й оповіщення. Ми розповімо, що це таке, чим воно відрізняється від повістки і до чого зобов’язує.

Повістка і оповіщення — в чому різниця

Повістка до військкомату і оповіщення — це не одне і те ж. Повістка — це документ-розпорядження, яке зобов’язує конкретну людину прибути в певний термін в ТЦК і СП — територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
Оповіщення — це теж розпорядження від керівника районного (міського) ТЦК і СП, але на відміну від повістки оповіщення вручають не конкретній людині, а адресують:
  • органам місцевого самоврядування;
  • керівникам підприємств; установ та організацій;
  • навчальним закладам.
Оповіщення зобов’язує повідомити конкретних громадян про виклик в ТЦК і СП і забезпечити їхнє прибуття в зазначені терміни. Тобто по суті, оповіщення — це механізм, який ТЦК і СП використовують для вручення повісток військовозобов'язаним.
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До чого зобов’язує оповіщення від військкомату

Оповіщення не зобов’язує військовозобов'язаного до будь-яких дій. У першу чергу воно зобов’язує посадових осіб, керівників підприємств, установ і т. п., вони повинні:
  • повідомити військовозобов'язаним про те, що їм необхідно з’явитися у військкомат і стати на облік або уточнити свої дані;
  • забезпечити прибуття військовозобов'язаних в ТЦК і СП в терміни, зазначені в повістках (вони додаються до оповіщення).
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За словами юриста адвокатського об'єднання T&T Partners Владислава Юрчака, це не означає, що буде неодмінна мобілізація, а може припускати уточнення інформації та обліку, формування резерву. У той же час, якщо військовозобов'язаний отримав повістку, яка додавалася до оповіщення, і проігнорував її, то неявка до військкомату тягне за собою відповідальність.
Штрафи. Якщо зобов’язання по оповіщенню не виконають роботодавці, керівники підприємств і установ та посадові особи, то вони нестимуть адміністративну відповідальність — за ст.210−1 КУпАП. Це може бути штраф у розмірі від 1700 до 3400 грн, а для посадових осіб — від 3400 до 5100 гривень.

Довідка Finance.ua:

Законодавством не встановлено місце, в якому можуть вручити повістку: це може бути і на блокпосту, і на вулиці. Однак врученню повістки завжди передує встановлення особи. На практиці існують повістки для:
  • уточнення облікових даних;
  • проходження військово-лікарської комісії;
  • призову на військову службу в ЗСУ (мобілізаційне розпорядження);
  • прибуття на призовну дільницю.
Громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників ТЦК та СП).

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За матеріалами:
УНІАН
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