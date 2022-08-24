Не отримали виплати для переселенців: як повторно подати заявку — Finance.ua
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Не отримали виплати для переселенців: як повторно подати заявку

Особисті фінанси
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Не отримали виплати для переселенців: як повторно подати заявку
Не отримали виплати для переселенців: як повторно подати заявку
Внутрішні переселенці, які не отримали допомоги від держави, зможуть повторно подати заявку. Для цього треба звернутися до органів соцзахисту населення.
Про це йдеться на Facebook-сторінці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як податися на фінансову підтримку

Переселенці, які подавали заяви на отримання допомоги через Дію до 30 квітня і не отримали гроші, до 1 жовтня 2022 року мають:
  • прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву,
  • підтвердити інформацію про її подання через застосунок Дія до 30 квітня,
  • отримати допомогу протягом 10 робочих днів після надходження заяви.
Нагадаємо, гроші від держави виплачують людям, що покинули свій дім через війну. Щомісяця можна отримати:
  • 2 тисячі гривень на дорослого,
  • 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Довідка Finance.ua:

  • зауважимо, нещодавно ми повідомляли, що робити та куди звертатися, якщо не надходять виплати від ООН;
  • Нова пошта запустила послугу для внутрішньо переміщених осіб — усі ВПО можуть скористатися відділеннями НП, щоб отримати фінансову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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За матеріалами:
Finance.ua
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