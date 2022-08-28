Не лише пошкоджені: які долари відмовляються приймати обмінники в українців — Finance.ua
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Не лише пошкоджені: які долари відмовляються приймати обмінники в українців

Валюта
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Не лише пошкоджені: які долари відмовляються приймати обмінники в українців
Не лише пошкоджені: які долари відмовляються приймати обмінники в українців
В українських пунктах обміну валют відмовляються приймати долари, випущені до 1996 року.
Про це повідомляє Обозреватель.
Українці, які звертаються до пунктів обміну валют, все частіше повідомляють про те, що вони відмовляються приймати долари, випущені до 1996 року.
«Річ у тому, що після 1996-го в США випустили банкноти з новим дизайном та новими захисними елементами. В результаті, деякі касири не можуть відрізнити фальшиві банкноти від справжніх, якщо їм більше 26 років», — наголошується в повідомленні.

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У той же час, уточнюють у НБУ, незважаючи на те, що долари всіх років випуску є дійсними, в деяких випадках банк може запропонувати надіслати банкноти на обмін в іноземний банк-кореспондент. За цю послугу стягується окрема плата.
Як уточнюють у Нацбанку, регулятор отримує безліч запитів та скарг від громадян щодо відмови фінустанов приймати зношені та пошкоджені банкноти іноземних валют для здійснення валютообмінних операцій.
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Крім того, у касах можуть відмовитися приймати долари США, які мають кілька пошкоджень одразу, старі та рвані купюри, а також банкноти з плямами фарби.
Залежно від того, наскільки зношеною чи пошкодженою є купюра, розмір комісії може змінюватись від 5 до 50%.
Варто зазначити, що Нацбанк продовжує проводити жорсткі перевірки всіх небанківських пунктів обміну валют, забороняє учасникам ринку виставляти рекламу та показувати вартість долара на вуличних табло. Обмінники утримують вартість валюти приблизно на рівні банківського.

Актуальна інформація про курси валют в Україні

За матеріалами:
Banker.ua
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