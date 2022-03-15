Не купуй російське: додаток для перевірки походження товарів — Finance.ua

Не купуй російське: додаток для перевірки походження товарів

Вчора 05:05 — Фондовий ринок

Центр протидії дезінформації при РНБО України закликав громадян не купувати російські товари, щоб у такий спосіб опосередковано не підтримувати армію агресора. Ця кампанія заснована ще у 2014 році, а тепер знову як ніколи актуальна через загарбницьку війну, яку росія розгорнула проти України.

Як відрізнити російські товари

Товари виробництва рф в магазинах розпізнати дуже легко: вони промарковані штрих-кодом, що починається з цифр «46». Діапазон цифр на початку коду може бути від «460» до «469».

Також можна скористатися додатком (доступний для iOS Android ), що дозволяє сканувати та розпізнавати товари на предмет їх походження не тільки за штрих-кодом, а й за QR-кодом. Для цього треба, запустивши додаток, навести камеру смартфона на штрих-код або QR-код і отримати повну інформацію про походження товару.

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