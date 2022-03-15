Не купуй російське: додаток для перевірки походження товарів — Finance.ua

Центр протидії дезінформації при РНБО України закликав громадян не купувати російські товари, щоб у такий спосіб опосередковано не підтримувати армію агресора. Ця кампанія заснована ще у 2014 році, а тепер знову як ніколи актуальна через загарбницьку війну, яку росія розгорнула проти України.
Як відрізнити російські товари
Товари виробництва рф в магазинах розпізнати дуже легко: вони промарковані штрих-кодом, що починається з цифр «46». Діапазон цифр на початку коду може бути від «460» до «469».
Також можна скористатися додатком (доступний для iOS і Android), що дозволяє сканувати та розпізнавати товари на предмет їх походження не тільки за штрих-кодом, а й за QR-кодом. Для цього треба, запустивши додаток, навести камеру смартфона на штрих-код або QR-код і отримати повну інформацію про походження товару.