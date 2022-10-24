НБУ знову продав з резервів понад пів мільярда доларів — Finance.ua
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НБУ знову продав з резервів понад пів мільярда доларів

Валюта
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За тиждень з 17 по 21 жовтня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 576,37 млн доларів і купив 7,2 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
За даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 576,37 млн доларів — дещо менше, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів становив 613,23 млн. При цьому регулятор купив 7,2 млн доларів проти купівлі 8,3 млн дол тижнем раніше.
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З кінця травня НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.
Однак у вересні НБУ був змушений знову збільшити обсяги продажу валюти: так, за вересень було продано понад 2,6 млрд доларів. За неповний жовтень НБУ вже продав 1,8 млрд доларів.
Водночас від початку 2022 року Нацбанк викупив в резерви 3,149 млрд доларів і 110,97 млн євро та продав 21,3 млрд доларів і 1,789 млрд євро.
За матеріалами:
Економічна Правда
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