НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до понад 490 мільйонів доларів — Finance.ua

НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до понад 490 мільйонів доларів Сьогодні 10:33 — Валюта

НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до понад 490 мільйонів доларів

За тиждень з 13 по 17 травня Національний банк України купив 460 тис. дол. на міжбанку, при цьому продав 490,51 млн дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

Згідно з даними, з 13 по 17 травня Нацбанк продав 490,51 млн дол., що на 43,05 млн дол. менше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 460 тис. дол., що на 310 тис. більше, ніж тижнем раніше.

Загалом від початку року Нацбанк продав 9,524 млрд дол., тоді як купив 105,4 млн дол.

Нагадаємо, фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання долара відносно гривні протягом найближчого року.

За опитуванням Нацбанку, населення у квітні 2024 року погіршило прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 40,73 грн/долар. Хоч ще у березні громадяни прогнозували курс 39,80 грн/долар. Фінансові аналітики у квітні спрогнозували курс 41,81 грн/долар (41,13 грн/долар у березні). Банки у квітні прогнозують курс на рівні 41,69 грн/долар. До цього вони прогнозували курс на рівні 41,31 грн/долар. Підприємства, що працюють в Україні, за опитуванням регулятора, прогнозують курс на рівні 40,44 грн/долар.

Finance.ua запустив безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.