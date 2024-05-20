НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до понад 490 мільйонів доларів — Finance.ua
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НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до понад 490 мільйонів доларів

Валюта
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НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до понад 490 мільйонів доларів
НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до понад 490 мільйонів доларів
За тиждень з 13 по 17 травня Національний банк України купив 460 тис. дол. на міжбанку, при цьому продав 490,51 млн дол.
Про це відомо зі статистики НБУ.
Згідно з даними, з 13 по 17 травня Нацбанк продав 490,51 млн дол., що на 43,05 млн дол. менше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 460 тис. дол., що на 310 тис. більше, ніж тижнем раніше.

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Загалом від початку року Нацбанк продав 9,524 млрд дол., тоді як купив 105,4 млн дол.
НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до понад 490 мільйонів доларів
Нагадаємо, фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання долара відносно гривні протягом найближчого року.
За опитуванням Нацбанку, населення у квітні 2024 року погіршило прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 40,73 грн/долар. Хоч ще у березні громадяни прогнозували курс 39,80 грн/долар. Фінансові аналітики у квітні спрогнозували курс 41,81 грн/долар (41,13 грн/долар у березні). Банки у квітні прогнозують курс на рівні 41,69 грн/долар. До цього вони прогнозували курс на рівні 41,31 грн/долар. Підприємства, що працюють в Україні, за опитуванням регулятора, прогнозують курс на рівні 40,44 грн/долар.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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