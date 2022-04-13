НБУ здійснив 2-й викуп військових облігацій на суму 20 млрд гривень — Finance.ua

НБУ здійснив 2-й викуп військових облігацій на суму 20 млрд гривень

Вчора 15:46 — Казна та Політика

Національний банк здійснив другий викуп військових облігацій на суму 20 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Правління Національного банку 12 квітня 2022 року прийняло рішення здійснити другий викуп військових облігацій уряду на суму 20 млрд гривень.

Відтак, на 13 квітня портфель військових ОВДП у власності Національного банку становить 40 млрд гривень.

Навіщо НБУ скупляє військові облігації?

«Підтримка бюджету Національним банком є ​​необхідним кроком з огляду на необхідність забезпечення належної відсічі широкомасштабної збройної агресії росії проти України,» — пояснюють у регуляторі.

Водночас НБУ, як і було задекларовано, фінансуватиме лише критичні витрати уряду в обмежених обсягах та прозорим способом.

Це дозволить мінімізувати ризики «розбалансування інфляційних очікувань», високої інфляції та порушення макрофінансової стабільності.

Крім того, це сприятиме тому, аби економіка швидше повернулася до нормального функціонування, а фінансові ринки — до ринкових засад.

У НБУ нагадали, що підтримка з боку Національного банку, як і раніше, не є основним джерелом фінансування витрат уряду.

«Попри військові дії, українські підприємства поступово відновлюють свою діяльність та продовжують сплачувати податки, а громадяни перераховують значні суми на підтримку армії. Україна також отримує важливу фінансову, військову та гуманітарну підтримку міжнародних партнерів», — йдеться у повідомленні.

Довідка Finance.ua:

$1,195 млрд — загалом таку суму залучили до держбюджету від продажу військових облігацій з початку війни. Міністерство фінансів провело 14 аукціонів;

Кабінет Міністрів має намір поетапно випустити військові облігації до 400 млрд гривень. Президент Володимир Зеленський рекомендує Національному банку також купувати військові облігації.



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