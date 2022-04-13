НБУ здійснив 2-й викуп військових облігацій на суму 20 млрд гривень — Finance.ua

У НБУ нагадали, що підтримка з боку Національного банку, як і раніше, не є основним джерелом фінансування витрат уряду.
«Попри військові дії, українські підприємства поступово відновлюють свою діяльність та продовжують сплачувати податки, а громадяни перераховують значні суми на підтримку армії. Україна також отримує важливу фінансову, військову та гуманітарну підтримку міжнародних партнерів», — йдеться у повідомленні.
Довідка Finance.ua:
$1,195 млрд — загалом таку суму залучили до держбюджету від продажу військових облігацій з початку війни. Міністерство фінансів провело 14 аукціонів;
Кабінет Міністрів має намір поетапно випустити військові облігації до 400 млрд гривень. Президент Володимир Зеленський рекомендує Національному банку також купувати військові облігації.