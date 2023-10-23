НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанку на 28% до $735 млн 16−20 жовтня — Finance.ua

НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанку на 28% до $735 млн 16−20 жовтня
Національний банк збільшив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 16 по 20 жовтня на 28% у порівнянні із попереднім тижнем до 735,33 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.
За звітний тиждень Нацбанк купив 0,14 млн доларів, тоді як продав 735,48 млн доларів.
Євро НБУ не купував і не продавав минулого тижня.
З початку року НБУ купив на міжбанку 208,42 млн доларів і продав 21 936,95 млн доларів.
Євро НБУ не купував і не продавав з початку року.
2022 році Нацбанк купив на міжбанку 3 267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26 380,59 млн доларів і 1 789,11 млн євро.
Довідка Finance.ua:
- У 2021 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 690,7 млн доларів і продав 1 275,7 млн доларів.
- 2020 року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 4 929 млн доларів, продав — 3 891 млн доларів.
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