НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанку на 28% до $735 млн 16−20 жовтня — Finance.ua

НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанку на 28% до $735 млн 16−20 жовтня Сьогодні 11:34 — Валюта

Національний банк збільшив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 16 по 20 жовтня на 28% у порівнянні із попереднім тижнем до 735,33 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ , передають Українські Новини.

За звітний тиждень Нацбанк купив 0,14 млн доларів, тоді як продав 735,48 млн доларів.

Євро НБУ не купував і не продавав минулого тижня.

З початку року НБУ купив на міжбанку 208,42 млн доларів і продав 21 936,95 млн доларів.

Євро НБУ не купував і не продавав з початку року.

2022 році Нацбанк купив на міжбанку 3 267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26 380,59 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Довідка Finance.ua:

У 2021 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 690,7 млн доларів і продав 1 275,7 млн доларів.

2020 року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 4 929 млн доларів, продав — 3 891 млн доларів.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.