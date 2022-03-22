НБУ затвердив додаткові заходи для мінімізації негативного впливу російської військової агресії на банківську систему України — Finance.ua

НБУ затвердив додаткові заходи для мінімізації негативного впливу російської військової агресії на банківську систему України

Вчора 12:29 — Казна та Політика

Національний банк продовжує вживати заходів для підтримання стабільності банківської системи шляхом мінімізації негативного впливу наслідків російської військової агресії проти України.

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Розширено перелік тимчасових особливостей застосування окремих нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють діяльність банків, зокрема:

Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.06.2016 № 351 (зі змінами);

Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 червня 2018 року № 64 (зі змінами);

Положення про плани відновлення діяльності банків України та банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 липня 2019 року № 95 (зі змінами);

Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 липня 2019 року № 97 (зі змінами).

Також передбачено незастосовування до банків заходів впливу за порушення порядку формування та зберігання обов’язкових резервів, установленого Положенням про порядок формування та зберігання обов’язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні, що виникли під час дії воєнного стану та спричинені негативним впливом російської військової агресії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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