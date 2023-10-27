НБУ запустив чат-бот для політично значущих осіб — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ запустив чат-бот для політично значущих осіб

Казна та Політика
112
НБУ запустив чат-бот для політично значущих осіб
НБУ запустив чат-бот для політично значущих осіб
Національний банк України запровадив чат-бот для надання швидких відповідей на питання фізичних осіб, які є національними публічними діячами та членами їх сімей (PEP).
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Цей проєкт створений через численні запитання, які виникли у зв’язку із змінами до Закону України про РЕР. Його метою є швидке опрацювання питань стосовно взаємодії PEP з банками та небанківськими установами, наприклад, щодо відмови в наданні послуг, витребування цими установами додаткової інформації або документів тощо.

Як скористатись чат-ботом:

  • потрібно на сайті НБУ зайти в розділ «Захист прав споживачів» та обрати один із каналів дистанційного зв’язку через месенджери: Viber, Telegram або Web chat;
  • в чаті обрати категорію: «РЕР»;
  • далі - обрати проблематику питання з меню питань, що вам запропонується нижче;
  • після цього у чаті з’являться посилання на роз’яснення щодо обраного вами питання.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ
«Фахівці НБУ намагатимуться якомога швидше надати відповіді та слушні поради на поставлені запитання, а також оперативно опрацювати скарги на дії банку чи небанківської установи», — додали в Нацбанку.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон № 9269д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Закон повертає довічний статус РЕР замість діючої норми про три роки посиленого нагляду після звільнення з посади.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.