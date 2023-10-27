НБУ запустив чат-бот для політично значущих осіб — Finance.ua

НБУ запустив чат-бот для політично значущих осіб
Національний банк України запровадив чат-бот для надання швидких відповідей на питання фізичних осіб, які є національними публічними діячами та членами їх сімей (PEP).
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Цей проєкт створений через численні запитання, які виникли у зв’язку із змінами до Закону України про РЕР. Його метою є швидке опрацювання питань стосовно взаємодії PEP з банками та небанківськими установами, наприклад, щодо відмови в наданні послуг, витребування цими установами додаткової інформації або документів тощо.
Як скористатись чат-ботом:
- потрібно на сайті НБУ зайти в розділ «Захист прав споживачів» та обрати один із каналів дистанційного зв’язку через месенджери: Viber, Telegram або Web chat;
- в чаті обрати категорію: «РЕР»;
- далі - обрати проблематику питання з меню питань, що вам запропонується нижче;
- після цього у чаті з’являться посилання на роз’яснення щодо обраного вами питання.
«Фахівці НБУ намагатимуться якомога швидше надати відповіді та слушні поради на поставлені запитання, а також оперативно опрацювати скарги на дії банку чи небанківської установи», — додали в Нацбанку.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон № 9269д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Закон повертає довічний статус РЕР замість діючої норми про три роки посиленого нагляду після звільнення з посади.
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