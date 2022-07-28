НБУ запровадив для кредитних спілок можливість спрощеного порядку відкликання ліцензій — Finance.ua

НБУ запровадив для кредитних спілок можливість спрощеного порядку відкликання ліцензій Вчора 15:15 — Кредит&Депозит

Національний банк України запровадив для кредитних спілок можливість спрощеного порядку відкликання (анулювання) ліцензій.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Це рішення ухвалено з урахуванням негативного впливу війни на ринок кредитної кооперації та пропозицій учасників ринку та асоціацій кредитних спілок.

Нею зможуть скористатися під час дії воєнного стану кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами щодо залучення вкладів своїх членів на депозитні рахунки.

Виключення інформації про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ також відбуватиметься у спрощеному порядку.

Для анулювання ліцензій та виключення з Реєстру кредитна спілка має подати до Національного банку такі документи:

— заяву про відкликання (анулювання) ліцензій та виключення відомостей про кредитну спілку з Реєстру;

— план виходу з ринку фінансових послуг;

— фінансову звітність на останню звітну дату, що передує дню подання кредитною спілкою відповідної заяви;

— інші документи (на вимогу регулятора).

Після ухвалення регулятором рішення про виключення інформації про кредитну спілку з Реєстру за спрощеним порядком кредитна спілка зобов’язана ініціювати процедуру ліквідації відповідно до плану виходу з ринку фінансових установ.

Це слід зробити не пізніше ніж через шість місяців після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Ліквідація кредитної спілки відбувається у порядку, визначеному законодавством України.

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