НБУ закликав центробанки країн-партнерів заборонити розрахунки в рублях — Finance.ua
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НБУ закликав центробанки країн-партнерів заборонити розрахунки в рублях

Вчора 15:13Казна та Політика
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Національний банк закликав центробанки Японії, Великобританії, США, ЄС та Єврокомісії заборонити розрахунки у російських та білоруських рублях у своїх країнах.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку.
Український регулятор закликає центробанки повністю заборонити фінансовим організаціям цих країн та їхнім контрагентам проводити розрахунки в російських та білоруських рублях. Йдеться, зокрема, про заборону на відкриття рахунків у російській валюті та здійснення обмінних операцій рубля на інші валюти.
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«Заборона на розрахунки в російських рублях дасть змогу зірвати плани держави-агресора щодо переходу на виплати у своїй національній валюті. Цей крок допоможе зберегти статус-кво в торгових розрахунках з росією», — наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.
НБУ наполягає, що тиск на агресора з боку міжнародної спільноти має посилюватися. Адже агресор робить усе можливе, аби перевести торгівлю енергетичними та іншими ресурсами на розрахунки в рублях, створюючи у такий спосіб додатковий попит і підстави для зміцнення національної валюти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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