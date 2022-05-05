НБУ заборонив росіянам брати участь в управлінні небанківськими установами — Finance.ua
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НБУ заборонив росіянам брати участь в управлінні небанківськими установами

Вчора 17:55Казна та Політика
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Національний банк України продовжує вживати заходів для нівелювання можливого впливу агресора на діяльність учасників ринку небанківських фінансових послуг та надавати їм необхідну підтримку.
Регулятор заборонив громадянам рф, а також особам, що постійно проживають у рф, та російським компаніям, які є власниками істотної участі (від 10%) у страхових, лізингових, фінансових, факторингових компаніях та інших надавачах небанківських фінансових послуг, прямо чи опосередковано користуватися правом голосу та брати участь в управлінні компанією до скасування чи припинення воєнного стану в Україні.
Про це повідомив регулятор.
Надавачі фінансових послуг, у яких власниками істотної участі є громадяни рф чи компанії, зареєстровані в рф, можуть звернутися до Національного банку для призначення довіреної особи, якій можна передати право їх голосу.
Для цього необхідно подати пропозиції щодо не менше двох кандидатур, а також документи для ідентифікації таких фізичних осіб та оцінки їх ділової репутації. Довіреними особами не зможуть бути громадяни рф та особи, що мають постійне місце проживання у рф.
Рішення про призначення довіреної особи ухвалюватиметься Національним банком протягом 30 робочих днів у разі подання повного пакета документів та відповідності вимогам до довіреної особи, визначеним регулятором.
Щодо приведення діяльності у відповідність до вимог нового Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг.

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Для підтримання учасників ринку небанківських фінансових послуг перенесено строки приведення у відповідність їх діяльності до вимог Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 № 153. Строк перенесення — шість місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.
Такі зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 4 травня 2022 року № 93 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 та врегулювання деяких питань у діяльності надавачів фінансових послуг».
Постанова набирає чинності з 5 травня 2022 року.
За матеріалами: Finance.ua
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